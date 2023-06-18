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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جوزيب بوريل: جامعة الدول العربية شريك أساسي للاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
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قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن جامعة الدول العربية شريك أساسي للاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أنه بحث مع الأمين العام التعاون الثنائي بين الجانبين في عدة مجالات.
ومن المقرر أن يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية تعقبها جلسة مباحثات ثنائية.

وتشهد زيارة بوريل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.

الاتحاد الأوروبي الأمين العام لجامعة الدول العربية المفوضية الأوروبية جلسة مباحثات ثنائية