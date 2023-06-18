استطلاع: تراجع شعبية حكومة كيشيدا إلى 40.8٪

الأحد 18/يونيو/2023 - 12:50 م

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأحد أن نسبة التأييد لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا انخفضت إلى 40.8 في المائة، وسط قلق الكثيرين من مساعي الحكومة من أجل توسيع استخدام بطاقة الهوية الوطنية، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وبحسب الاستطلاع، فإنه في الوقت ذاته ارتفعت معدلات الرفض لأداء الحكومة ارتفعت بواقع 5.7 نقطة لتصل إلى 41.6 في المائة، وفقا لاستطلاع جرى عبر الهاتف على مستوى البلاد لمدة يومين.

كما أظهر الاستطلاع أن 72.1 بالمائة يطالبون بتأجيل أو إلغاء خطة الحكومة الخاصة بإلغاء بطاقات التأمين الصحي ودمجها في بطاقات الهوية "ماي نمبر" في خريف العام المقبل، وذلك في أعقاب سلسلة من تسريبات المعلومات الشخصية وأخطاء التسجيل ذات الصلة بهذا النظام.