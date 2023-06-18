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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني| مقرر الحريات العامة توجه الشكر لإصدار قانون تداول المعلومات ومفوضية التمييز

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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انطلقت منذ قليل، جلسة مناقشة  تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي فى الحوار الوطني.

ووجهت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته لتوصيات اللجنة خلال جلستيها الأولى والثانية بإصدار قانون حرية تدوال المعلومات وإنشاء مفوضية عدم التميز ، مضيفا "اللجنة محظوظة ونتفاءل بالمزيد".

وأضافت "مسعد" يشارك فى الجلسة عدد كبير من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات.   

الحوار الوطني نيفين مسعد حقوق الإنسان الحريات