البنك الدولي: جمعنا بالفعل 920 مليون دولار لأوكرانيا

الأحد 18/يونيو/2023 - 12:45 م

أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي أروب بانيرجي، أن الصندوق الاستئماني الأوكراني للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار والإصلاح تمكن بالفعل من جمع 920 مليون دولار وتلقى مساهمات جديدة من حكومات أيسلندا بقيمة 3.6 مليون دولار، ومن لاتفيا بقيمة مليوني يورو، ومن هولندا بقيمة 60 مليون يورو.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن بانيرجي قوله إن لاتفيا هي جهة مانحة جديدة انضمت إلى الصندوق الإستئماني، وأن هولندا وأيسلندا قد ساهمتا بالفعل بمبلغ 95 مليون دولار وثلاثة ملايين دولار على التوالي، حيث يدل ذلك على مدى التزام الشركاء تجاه أوكرانيا، على حسب وصف البنك الدولي.

وأضاف بانيرجي إن هذه المساهمات السخية سوف تسمح لأوكرانيا بإصلاح البنية التحتية الحيوية للطاقة والطرق والجسور والمساكن والمدارس ومساعدة الأوكرانيين على إعادة بناء حياتهم.

يذكر أن الصندوق الاستئماني الأوكراني للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار والإصلاح هو صندوق مانح متعدد الأطراف يدعم عمليات الطوارئ للبنك الدولي في أوكرانيا في قطاعات حيوية مثل النقل والرعاية الصحية والطاقة. وتعتبر اليابان أكبر جهة مانحة للصندوق حتى الآن، إذ بلغت مساهماتها نحو 417 مليون دولار.