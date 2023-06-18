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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2023.. وزير التربية والتعليم يترأس غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يترأس غرفة العمليات بتعليم كفرالشيخ
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ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غرفة العمليات الخاصة بالتربية والتعليم من ديوان عام محافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على سير امتحانات  الثانوية العامة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية.

وتواصل وزير التربية والتعليم بغرف عمليات التربية والتعليم بالاسكندرية وسوهاج والقاهرة، وعدد من المحافظات، للإطمئنان على سير الامتحانات.

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الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ امتحانات الثانوية العامة سير امتحانات الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ