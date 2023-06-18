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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سيدة صدمها قطار ببني سويف

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت سيدة مصرعها بعد أن صدمها قطار أمام مزلقان ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المستشفى، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة . 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة بمحطة مزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف.

وعلى الفور انتقل الرائد شريف جمال رئيس وحدة المباحث بالمركز إلى مكان الواقعة  للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

وبمعاينة مكان الواقعة التي أدت إلى مصرعها في الحال، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات بالواقعة.

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