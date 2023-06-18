محافظ القليوبية يودع الفوج الثاني من حجاج الجمعيات

حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي توديع ثاني فوج من حجاج الجمعيات بعدد 45 حاج وحاجة قبل توجههم إلى الأراضي السعودية لآداء مناسك الحج.

وأكد محافظ القليوبية على أن المحافظة سوف تتابع أخبار الحجاج بصفة مستمرة بداية من موعد ذهابهم حتى عودتهم إلي أرض الوطن بسلامة الله وحمل المحافظ جميع الحجاج أمانة الدعوة لمصر بالسلام والإستقرار والأمان و لمحافظة القليوبية بصفة خاصة بدوام التقدم والتنمية الشاملة في شتى المجالات.

ووزع الهجان ورود عليهم واطمأن من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

وأكد المحافظ بأنه أصدر تعليماته للبعثة المشرفه على بعثة حج الجمعيات بالمحافظة بالقيام بدورها الكامل في تذليل العقبات أمام الحجاج ومساعدتهم في حل اي موقف وظروف طارئة يواجهونها وتيسير أداء المناسك بالإضافة إلى التوعية الصحية للحجاج وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

يشار إلى أنه جرى إطلاق فوجين آخرين من مدينة شبرا الخيمة والقناطر الخيرية والعبور، بإجمالي عدد 45 حاج وحاجة وفوج بمدينة بنها بعدد 45 حاج وحاجة.

ورافق المحافظ اليوم كل من خالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها.

الحجاج

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