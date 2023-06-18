الثانوية العامة 2023.. فرحة لطلاب البحيرة لسهولة امتحان اللغة العربية

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، عقب الإنتهاء من أداء امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، الذي بدأ في تمام التاسعة صباحًا وحتي الثانية عشر ظهرًا.

وأكد الطلاب، أن امتحان مادة اللغة العربية، جاء في مستوي الطالب المتوسط، قائلين:" الإمتحان سهل والحمد لله وربنا يكرم في المواد اللي جايه".

ومن جانبها، أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن عدم تلقي شكاوي خلال سير امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2022.

ويبلغ عدد الطلاب في مرحلة الثانوية العامة بالمحافظة نحو 38 ألفا و91 طالبا وطالبة أمام 115 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

ومن جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة والتى انطلقت الأسبوع الماضي بأداء الطلاب للمواد التى لا تضاف للمجموع.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، كما تم مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة وتوافر المياه، والإلتزام بكافة توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة كما تم عمل بروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

بالاضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ٤١ استراحة و١١٥ لجنة بعدد ١٨ ادارة تعليمية تستقبل ٣٨٠٩١ طالب وطالبة منهم ٨٨٩٦ بالشعبة الأدبية و٢٦٨٠٩ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و٢٣٨٦ علمى رياضة طوال فترة الامتحانات وحتى ١٣ يوليو القادم.

كما وجه وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب من خلال التوعية والتعريف بالاعتداد بالإجابة الواردة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأية إجابة مدونة في كراسة الأسئلة.

والتنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها - كاميرات )، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذا حظر وجود أية أجهزة داخل اللجان مع الملاحظين، عدم الاقتراب من حرم اللجان، وحظر تواجد أولياء الأمور بالمدارس التي تعقد بها اللجان الامتحانية، العمل على إعادة توزيع (تدوير) العمال بين مختلف اللجان، التواصل المستمر مع رؤساء اللجان وحل أى مشكلة على الفور، تم توفير الأعداد اللازمة من كتيبات المفاهيم، وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية، مع التأكيد على توزيعها على كافة اللجان بأعداد مناسبة وكافية، مراجعة الملاحظ للبيانات التي يدونها الطالب في ورقة الإجابة بكل دقة، مع حظر قيامه بكتابة أية بيانات نيابة عن الطالب.

كما وجه وكيل الوزارة، بالعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والملاحظين، وبثّ مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار، داخل لجان السير، وللصالح العام، عدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المُصَرَّح لهم بمتابعة الامتحانات، حيث تم تغطية جميع اللجان بكاميرات مراقبة وربطها مع الوزارة لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ان وجدت وضمان انضباط سير الامتحانات.