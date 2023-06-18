"كفارة" ضمن عروض أندية المسرح بثقافة المنوفية

يواصل فرع ثقافة المنوفية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ليالي عرض مسرحية "كفارة" بقاعة اللواء أحمد رشدي ببيت ثقافة بركة السبع، ضمن عروض أندية المسرح، والذي يستمر حتى غدا الإثنين.

العرض لفرقة بيت ثقافة بركة السبع، التابع لفرع ثقافة المنوفية، والذي تدور أحداثه حول شخص أصم وآخر أعمى ورجل عجوز يعيشون في منطقة ما والناس يعاملوهم أنهم بسطاء ومساكين، ولكن في الحقيقة الأصم كان إرهابي وتسبب في موت زملائه حتى فقد سمعه من الإنفجار وأما الأعمى كان يعذب البشر ومرة لم يتحمل أحد المعذبين هذا العذاب ففقأ له عينيه والهدف من القصة هل يسامحهم المجتمع ويتركهم يعيشون بينهم وتكون كفارة؟ أم يستحقوا التنكيل والقصاص عما فعلوه في الماضي؟ أم نكتفي بما هم فيه ونتركهم لعذاب الضمير والحياة البائسة؟

العرض تأليف اكوتا كريستوف، إضاءة محمد سعد، استعراضات مناضل عنتر، إعداد موسيقى إبراهيم الخولي، ملابس ومكياج دينا عمران، مخرج منفذ إبراهيم الخولي، دراماتروج وإخراج أحمد الجوهري.