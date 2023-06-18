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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثلاثي الزمالك يواصلون التدريبات التأهيلية

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي
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خاض محمد عواد، مصطفى شلبي، وسامسون أكينيولا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي اليوم الأحد الذي أقيم  على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر.

وخضع الثلاثي لمجموعة من الفقرات التأهيلية الخفيفة ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للفترة  المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بروكسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ32.

محمد عواد مصطفى شلبى سامسون اكينيولا الزمالك