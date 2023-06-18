ما هي شروط وجوب الحج؟ "الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" يجيب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شروط وجوب الحج على الإنسان هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة، فمن قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه - على المختار للفتوى، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

وتستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك اليوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب.

وتعلن دار الإفتاء رؤيتها وفقًا لرؤية وبيان المملكة العربية السعودية لتوحيد رؤية هلال شهر ذي الحجة وتوحيد مناسك الحج تماشيًا مع الرؤية الشرعية، حيث تنتظر في إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة لتكون الرؤية موحدة.