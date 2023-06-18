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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول سيارات 3 مكبس لدعم منظومة النظافة في محافظة دمياط

مكابس
مكابس
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شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأحد اصطفاف ٣ سيارات مكبس تم شراؤها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى  الحالى، وذلك لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة  .

كما أطلعت المحافظ على آلية العمل وإمكانيات تلك السيارات التى تصل سعة السيارة الواحدة منها ٦ أمتار مكعبة، وبقدرة محرك ١٢٠ حصان ومزودين بـ١٩٢ صندوق للقمامة .

فيما وقد أشارت محافظ دمياط، إلى حرص المحافظة على حصر احتياجات منظومة النظافة وتوفير كافة الامكانيات للارتقاء بها بكافة المناطق، كما وجهت بتوزيع تلك السيارات بالمناطق التى تتطلب دعمها بهذا النوع من السيارات .

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