البحيرة تشدد الرقابة على المعديات النهرية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

نفذت الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حملات رقابية مكثفة على المعديات النهرية العاملة، للتأكد من سريان تراخيصها والإلتزام بالشروط الفنية والسلامة والحمولة المقررة، وشارك في تلك الحملات رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الملاحة ورؤساء الوحدات القروية بالمراكز والمدنن فى إطار المتابعة المستمرة لمستوى وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وشبراخيت وكوم حمادة، بمراجعة المعديات النهرية ومتابعة صلاحيتها للتشغيل وإلتزامها بالحمولة المقررة ومدى سريان ترخيص التشغيل ومنع تشغيل المعديات أثناء حالة الجو الغير مستقرة وكذا الإلتزام بتعريفة الركوب وإيقاف المعديات المخالفة للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق مراكزهم، مشددة على ضرورة توافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.