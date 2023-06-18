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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: لم نتلق أي مقترحات من الدول الأوروبية للتواصل مع بوتين

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن الكرملين لم يتلق أي مقترحات محددة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف - في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الأحد/ - إن "الكرملين استمع إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز وهما يتحدثان عن أهمية الحفاظ على التواصل مع الاتحاد الروسي، بما في ذلك التواصل على أعلى المستويات".
وشدد على أن الجانب الروسي له نفس وجهة النظر هذه بشأن التواصل، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين مستعد للحديث ومستعد لجميع الاتصالات، إلا أنه لم يتم تلقي أي مقترحات محددة من الدول الأوروبية حتى الآن.
 

الكرملين بوتين الاتحاد الأوروبي