الرئيس الروسي يثني على الطواقم الطبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة فيديو بمناسبة يوم العاملين في المجال الطبي، بشكل خاص عن العمل المتفاني للطواقم الطبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة وفي المناطق الجديدة.

وقال الرئيس بوتين: "أوجه كلمات شكر خاصة للأطباء الذين يؤدون واجبهم المهني، ويشاركون في العملية العسكرية الخاصة، و يخاطرون بأنفسهم في سبيل إنقاذ الجرحى".

وشدد الرئيس بوتين على أن الوسط الطبي الروسي "لديه تقاليد قوية متوارثة، وقاعدة قوية ورائعة من المدارس العلمية، وهو يتسم بالتفاني الطبي، الذي لا ينفصل عن الرحمة والمروءة في النفوس".

ووفقا له، يبدي هذه الخصائص الإنسانية المتميزة كذلك عناصر الطواقم الطبية العاملة في دونباس ونوفوروسيا.

من جانبه، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، العسكريين الذين يتلقون العلاج في مستشفى "فيشنفسكي" العسكري وقلدهم لهم أوسمة وميداليات لقاء خدمتهم المتفانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال شويغو: "يعتبر إخلاء الجرحى بسرعة من ساحة القتال، الأمر الأهم دائما بكل تاريخ الحروب والعمليات القتالية، الأطباء العسكريون رائعون ويستحقون المديح والثناء لأنهم يعملون بشكل جيد وبسرعة. شكرا جزيلا للأطباء ".