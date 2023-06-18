نيقولا معوض ينضم لأبطال "الحشاشين" ويجسد شخصية عمر الخيام

انضم الفنان نيقولا معوض الي أبطال مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024، من إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، ويقدم نيفولا شخصية "عمر الخيام" فى المسلسل المنتظر عرضه رمضان المقبل.

وكان قد طرح المخرج بيتر ميمي برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى عشر، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض.

تأتي مشاركة نيقولا معوض في المسلسل بعد إطلاق فيلمه العالمي الأميركي His Only Son في دور العرض الأميركية والعالمية ليحصل على ردود أفعال نقدية واسعة على مستوى النقاد والجماهير،

وقد انطلق مؤخرًا لنيقولا معوض مسلسل الثمن ليتصدر تريند منصة شاهد وينال إشادة جماهيرية، ويعتبر المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، ويقوم نيقولا معوض بشخصية كرم، ويُشاركه في بطولة المسلسل النجوم باسل الخياط، رزان جمال، وهو للمخرج فكرت قاضي، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل دهب مع النجم الأميركي جيمس فرانكو والذي سيعرض خلال عام 2023.