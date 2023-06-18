رئيسة الفيدرالية الروسية تكشف عن مؤشر خسائر الاقتصاد بسبب كوفيد

قالت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور"، إن خسارة الاقتصاد الروسي بسبب جائحة فيروس كورونا، بلغت 306 دولارات للفرد.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وأشارت بوبوفا، في حديث لها على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن هذا المؤشر بلغ في ألمانيا - 4807 دولارات، وفي أستراليا - 5760 دولارا.

وأضافت: "إذا حسبنا من الأرقام المعروفة لدينا اليوم المنشورة في بلدان مختلفة، فعلى أساس نصيب الفرد ، بلغت خسائر الاقتصاد الروسي 306 دولارات بسبب الوباء، وفي ألمانيا بلغ هذا الرقم 4807 دولارات، في أستراليا - 5760 دولارا، وطبعا يبدو واضحا، أنه لا مجال قط للمقارنة بين هذه الأرقام، وهذا بدوره يشير إلى أن كل ما فعلناه كان صحيحا تماما ".

وأشارت بوبوفا، إلى وجود اختلاف بين نظام الفعاليات التي تم تطبيقها خلال الوباء في روسيا، وفي عدد من دول العالم، وعلى سبيل المثال، في عدد من البلدان كانت هناك عمليات إغلاق لا نهاية لها، بينما في روسيا تم التأكيد على أن هذا إجراء غير فعال.

لذلك لم يتم في روسيا تطبيق نظام الإغلاق بشكل شامل، باستثناء فترة البداية عندما لم يكن هناك شيء واضح بشأن الفيروس.