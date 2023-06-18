اللجنة الاقتصادية الأوراسية: الاهتمام بالعملات الوطنية سبيل النجاة من العقوبات الغربية

قال سيرغي غلازييف، وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، إن أي مصرف في آسيان رابطة دول جنوب شرق أسيا يبدي الاهتمام بخدمة التجارة مع روسيا يمكنه دخول المنظومة الروسية الموجودة فعلا.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وأضاف الوزير في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "توجد لدى روسيا منظومة الرسائل الإلكترونية لبنك روسيا، والتي تحل محل نظام SWIFT بالكامل، والمنظومة الروسية متاحة لدول العالم الثالث. لذلك ، يمكن لأي بنك في دول آسيان يهتم بخدمة التجارة مع روسيا أن يستخدم هذه المنظومة.

في الوقت نفسه يجب بناء علاقات مراسلة مباشرة بين البنوك والاهتمام بالعملات الوطنية مهمة أيضًا والتي بسببها يمكن للدول إنشاء بنوك خاصة تعمل فقط بالعملات الوطنية ولذلك لن تخشى التعرض للعقوبات الغربية.