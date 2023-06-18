سؤال برلمانى بشأن بيع حصص الدقيق المخصصة للمخابز في السوق السوداء 

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار بيع حصص الدقيق اليومية التي تصرف للمخابز في السوق السوداء.

وقال "أبو نحول" فى سؤاله: "أصبحت المخابز تستغل حصص الدقيق اليومية التي تصرف لها في بيعها في السوق السوداء وبعض المخابز لا يكتفون بهذا فيقوموا بإعادة طحن الدقيق وتعبئته في أجوله الدقيق الفاخر".

وأضاف عضو مجلس النواب: "أصبحت المخابز الآن مخازن للدقيق المدعم ولا تقدم خدمة للمواطن، وتوفر له أبسط حقوقه وهو الخبز المدعم، وهذا يٌعد إهداراً للمال العام، بعدما أصبحت المخابز الآن مخازن للدقيق، وأصبحت مصر مستوردة للقمح".

ولفت النائب خالد أبو نحول، أنه علينا المحافظة على المال العام، فالدقيق ورغيف العيش من السلع التي لا غني عنها في أي دولة وبالأخص في مصر، فيجب الحفاظ عليها واستخدام حصصها بشكل أكثر دقة واهتمام".

وتساءل "أبو نحول": ما هي خطة الوزارة في التعامل مع ذلك النوع من المشكلات؟.. ومتي سيتم تشغيل المخابز المتوقفة والحاصلة علي تراخيص؟.. وما هي الكميات التي تستوردها مصر من القمح من الخارج؟.. وما سبب هذا الاستيراد؟.