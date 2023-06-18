بولندا تستقبل قرابة 32 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الأحد 18/يونيو/2023 - 11:45 ص

أعلنت السلطات البولندية اليوم الأحد وصول 31 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا إلى الحدود البولندية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن وكالة حرس الحدود البولندية قولها "إن أمس شهد خروج 29 ألفا و900 لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم مرة أخرى".

وبلغ عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 نحو 12.75 مليون لاجئ، فيما وصل إجمالي الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم 10.9 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.