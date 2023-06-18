مقتل عامل والقبض على 16 أثناء مشاجرة داخل مصنع بالتبين

شهدت منطقة التبين واقعة ماساوية عندما لقى عامل مصرعه والقى القبض على 16 أخرين اثناء مشاجرة بين العمال داخل أحد المصانع ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

بلاغ بمشاجرة ومتوفى

تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من المسئول عن الأمن بأحد المصانع الكائنة بدائرة القسم بحدوث مشاجرة ومتوفى بين عمال تابعين لمجموعة من المقاولين داخل المصنع.

مشاجرة العمال

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول 5 أشخاص "أحدهم متوفى، جميعهم مقيمون بدائرة القسم) ، طرف ثان ( 12 شخص "لـ 6منهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظتى "كفرالشيخ والبحيرة") بسبب قيام أربعة من الطرف الأول من بينهم "المتوفى" بالشروع فى سرقة بعض الحديد الخردة الخاصة بعمل الطرف الثانى مُستخدمين لودر قيادة أحدهم، وحال قيام الطرف الثانى بمنعهم من السرقة حدثت بينهم مشادة كلامية ، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة ، مما أدى لوفاة المذكور ، وكذا إصابة فرد أمن بالمصنع حال توقفه بمحل البلاغ .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.