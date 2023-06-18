بالفيديو.. خبير سياحي: جار العمل على إدراج قانون لزيادة النمو في القطاع السياحي

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تضم 3 محاور رئيسية هي: «الطيران، الفنادق، التجربة السياحية»، مشيرا إلى أن الدولة ساهمت في الحفاظ على العمالة المُدربة في قطاع السياحة وسداد الرواتب عن طريق صندوق الطوارئ خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة كونه أحد المصادر الرئيسية لدخول العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر، متابعا أن مصر حققت نموا في قطاع السياحة بنسبة 25% هذا العام.

ولفت إلى أننا نحتاج لمزيد من الاستثمارات في المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة من ضمنها الطيران الذي يشهد تطورا في الوقت الحالي.

وأكد أن الطيران من أهم المحاور الرئيسية للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة بقطاع السياحة، ويأتي ذلك علاوة على التوسع في الطاقة الفندقية الاستيعابية.

وأشار إلى أنه جار العمل على إدراج قانون يساعد على التوسع في المباني القائمة من خلال تغيير النشاط لزيادة النمو في القطاع السياحي.