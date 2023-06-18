الخارجية العراقية: إقلاع الطائرة الثالثة المخصصة لإجلاء العراقيين من السودان

الأحد 18/يونيو/2023 - 11:31 ص

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم /الأحد/ إقلاع الطائرة الثالثة المخصصة لإجلاء العراقيين من السودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "إن طائرة الإجلاء الثالثة المخصصة لإعادة العراقيين قد أقلعت فجر اليوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف الصحاف أن الطائرة أقلعت من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية متوجهة إلى مطار بورتسودان.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت في وقت سابق، إجلاء 126 عراقيا و15 سوريا من السودان، على متن طائرة عراقية، انطلقت من بورتسودان متوجهة إلى بغداد.