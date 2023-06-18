المدعى العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1515 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الأحد 18/يونيو/2023 - 11:30 ص

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم /الأحد/، مقتل 489 طفلا وإصابة 1026 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إنه حتى اليوم الموافق 17 يونيو، تأثر أكثر من 1515 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ465 حالة، تليها خاركييف بـ284 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 113 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

من جهته، أعلن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم الأحد أن الجيش الروسي شن 68 غارة على منطقة خيرسون خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

وقال بروكودين - وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه خلال اليوم الماضي شن الجيش الروسي 68 غارة، حيث أطلق 467 قذيفة هاون ومدفعية وأنظمة إطلاق متعددة جراد وطائرات بدون طيار وطائرات أخرى، وأطلقت القوات الروسية 29 قذيفة على مدينة خيرسون".

وأكد بروكودين أن شخصا قتل وأصيب أربعة (أحدهم طفل) جراء العمليات الروسية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/ إحباط الجيش الروسي محاولتين للهجوم من جانب الجيش الأوكراني على اتجاه مقاطعة زاباروجيا.

وقال أوليج تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "شرق" بالجيش الروسي، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم":"إنه تم إحباط هجوم للقوات الأوكرانية، حيث تم تدمير دبابتين وعربتي قتال مصفحتين وحوالي 70 ٪ من القوة المهاجمة في منطقة ليفادني على اتجاه زاباروجيا"، مضيفا أنه تم صد هجوم على المركز السكني بمنطقة ياتيخاتكي وتدمير أكثر من 10 دبابات والعديد من المدرعات وكذلك القضاء على عدد كبير من القوات الأوكرانية".

وأضاف أن الطيران الحربي الروسي، دمر عربات قتالية مصفحة، كما ألحق إصابات نارية بأماكن تجمع المسلحين الأوكرانيين في منطقتي ليفادني بياتيخاتكي، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية العديد من الطائرات المسيرة.