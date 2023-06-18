ننشر أسماء الفائزين بانتخابات الغرفة التجارية في البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة علي إنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، نتيجة فزر أصوات الناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة ، التي أجريت أمس السبت، في 6 مقار انتخابية موزعة على مراكز المحافظة .

والفائزين هم :

1- مصطفى احمد محمد بدر، 1358 صوتا.

2- محمد صبحب عبد العزيز بصل، 1309 صوتا.

3- عاطفعبد المعطي أحمد فراج، 1245 صوتا.

4- مجدى محمود كمال الصيرفى، 1157 صوتا.

5- محمد شعبان الشريف، 1081 صوتا.

6- صلاح عبد المقصود قنطوش، 1070 صوتا.

7- أسامة فرغلى 1052صوتا.

8- عبدالله احمد عبد الله تعيلب 1046صوتا.

وتنافس في انتخابات الغرفة التجارية في البحيرة، قائمتان متنافستان وهما قائمة العطاء، وقائمة الأمل، بالإضافة إلى مرشحين من خارج القائمتين هما حسن الحسيني ووليد الغرباوي، يتم السماح لأعضاء الغرفة التجارية في البحيرة المسددين للاشتراكات بالتصويت، على أن يتن اختيار 8 مرشحين من بين 18 مرشحًا، ويكون التصويت بالنظام الفردي ويمكن اختيار 8 أعضاء من أيًا من القائمتين أو المرشحين المنفردين، حسن الحسيني ووليد الغرباوي.

وتضم قائمة العطاء كلا من: فتحي مرسي، كفر الدوار، رئيس مجلس الغرفة الحالي، وعاطف فراج، دمنهور، عضو المجلس الحالي، ومحمد صفار، إدكو، ناصر فيالة، كفر الدوار، على العجواني، رشيد، عبدالله أحمد تعلب، المحمودية، أسامة الصعيدى، دمنهور، صلاح قنطوش، شبراخيت.

وفيما قائمة الأمل المنافسة كلًا من: أحمد عطية توتو، إدكو، أشرف إبراهيم سرحان، كفر الدوار، رأفت السقا، الدلنجات، مجدي محمود الصيرفي، إيتاي البارود، محمد شعبان الشريف، شبراخيت، محمد صبحي بصل، دمنهور، محمد فؤاد حمد، حوش عيسي، مصطفي أحمد بدر، المحمودية.