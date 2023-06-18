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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. عرض عسكري خلال الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث

احتفالات بعيد ميلاد
احتفالات بعيد ميلاد تشارلز الثالث
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عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد عرض عسكري خلال الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.

احتفل الملك تشارلز الثالث هذا السبت رسميا بعيد ميلاده، الأول منذ اعتلائه العرش، مع العرض العسكري التقليدي الذي اختتم بظهور العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام واستعراض جوي في سماء لندن.

يحتفل بهذه المناسبة التي تنظم كل عام في يونيو، بعيد ميلاد الملك الذي سيبلغ 75 عاما في 14 نوفمبر في حدث خاص. وبعد أكثر من شهر من تتويجه، استفاد آلاف البريطانيين من الطقس الجيد للاحتفاء مرة أخرى بملكهم الجديد.

عرض عسكري الأمير تشارلز الثالث