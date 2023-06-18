عقبة وحيدة تمنع الزمالك من استعادة إمام عاشور

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، حقيقة اهتمام النادي، بعودة إمام عاشور، المحترف ضمن صفوف ميتلاند الدنماركي، لصفوف الأبيض، بداية من الموسم المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات، خاصة للبوابة نيوز، إلى ان الزمالك لم يناقش حتى الآن، عودة إمام عاشور لصفوف الفريق من جديد، بداية من الموسم القادم.

وأضاف المصدر: «أرى أنه من الصعب عودته بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي والحجز على الأرصدة».

وكشف مصدر، مقرب من اللاعب، عن عدم رغبة إمام عاشور في استكمال تجربة الاحتراف، بعد فشل تأقلمه مع الفريق الدنماركي.

ووجه إمام عاشور، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد ارتباط اسمه بالعودة للدوري المصري مرة أخرى الموسم القادم.

وقال إمام عاشور «عبر ستوري إنستجرام»: «لما تقع محدش هيسندك غير نفسك حتى لو ألف واحد قالك إنه جنبك محدش دايم لحد ومحدش هيحس بيك غيرك ومحدش عايش ولا هيعيش معاك وجعك».

وظهر إمام عاشور، فى تدريب فريق نادي الزمالك، الذي أقيم أمس السبت، علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة فاركو.

وتواجد إمام عاشور في التدريب لمؤازرة زملائه قبل مواجهة فاركو ببطولة كأس مصر، ويخوض اللاعب في الوقت الحالي برنامج علاجي في القاهرة بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريقه الدينماركي ويغيب علي إثرها لنهاية الموسم.