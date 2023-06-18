بلينكن يبدأ أول اجتماعاته في بكين خلال زيارة لإصلاح العلاقات مع الصين

الأحد 18/يونيو/2023 - 11:01 ص

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، منذ قليل، أول اجتماعاته مع وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، أثناء زيارة الأول إلى بكين في محاولة لإصلاح العلاقات مع الصين.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن بلينكن هو أعلى مسئول أمريكي يزور الصين منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئاسة في أوائل عام 2021، وهو أول وزير خارجية يقوم بهذه الرحلة منذ 5 سنوات.

وقال مسئولون أمريكيون، إن هدف بلينكن الرئيس من الزيارة هو إعادة تأسيس خطوط الاتصال مع كبار القادة الصينيين، خاصة الاتصالات العسكرية المباشرة بين واشنطن وبكين.

تأتي هذه الزيارة بعد أن تم تأجيلها في فبراير الماضي، بعد أن قالت أمريكا إنها اكتشفت منطادا صينيا داخل الأجواء الأمريكية، بأغراض تجسس مزعومة، وأسقطته في وقت لاحق.