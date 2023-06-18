الرئيس الأمريكي يدعو إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبرى وأصحاب المليارات

الأحد 18/يونيو/2023 - 11:00 ص

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبرى وأصحاب المليارات، مشيدا بما تحقق في عهده من إنجازات في البنى التحتية والتقنيات المتطورة.

وقال الرئيس الأمريكي ـ خلال إطلاق حملته الانتخابية لعام 2024 من بنسلفانيا ـ إن "الاستثمارات في البنى التحتية خلقت مئات الآلاف من فرص العمل".. موضحا أنه وفّر وظائف أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ـ أن "الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية لديها القدرة على تغيير الولايات المتحدة في العقود الخمسة المقبلة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في أبريل الماضي ترشحه لولاية ثانية.