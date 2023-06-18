دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبرى وأصحاب المليارات، مشيدا بما تحقق في عهده من إنجازات في البنى التحتية والتقنيات المتطورة.
وقال الرئيس الأمريكي ـ خلال إطلاق حملته الانتخابية لعام 2024 من بنسلفانيا ـ إن "الاستثمارات في البنى التحتية خلقت مئات الآلاف من فرص العمل".. موضحا أنه وفّر وظائف أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
وأضاف بايدن ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ـ أن "الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية لديها القدرة على تغيير الولايات المتحدة في العقود الخمسة المقبلة".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في أبريل الماضي ترشحه لولاية ثانية.
العالم
الرئيس الأمريكي يدعو إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبرى وأصحاب المليارات
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبرى وأصحاب المليارات، مشيدا بما تحقق في عهده من إنجازات في البنى التحتية والتقنيات المتطورة.
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبرى وأصحاب المليارات، مشيدا بما تحقق في عهده من إنجازات في البنى التحتية والتقنيات المتطورة.