إحالة متهمين بسرقة كابلات هواتف أرضية في الساحل إلى المحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة، إحالة شخصين لاتهامهما بحيازة وسرقة 11 «كابل تليفوني» مكونة من الرصاص والنحاس يصل وزن الواحد منها إلى 500 كيلوجرام بالساحل، إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت البداية، بتلقي قسم شرطة الساحل، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بالقبض على شخصين أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما وقيادته ومُحمل عليها 11 كابل هواتف أرضية.

وبعد مواجهتهما ومناقشتهما عن مصدر تلك الكابلات، اعترفا بسرقتها أثناء قيامهما بأعمال الحفر بمشروع خاص بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل، وبعد استدعاء مسؤول الشركة، يقيم في محافظة القليوبية، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وأضاف مسؤول الشركة أن تلك الكابلات خاصة بالهواتف الأرضية، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.