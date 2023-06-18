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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| “التعليم”: ورقة اللغة العربية المتداولة قبل بدء الامتحان غير صحيحة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن صور ورقة الامتحان التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة العربية صباح اليوم غير صحيحة وليس لها اي علاقة بمادة امتحان اليوم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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