أول تعليق من أوباما بعد عودته للزمالك: «دائما معا»

علق يوسف إبراهيم أوباما، على عودته لنادي الزمالك، بعد انتهاء إعارته مع فريق الحزم السعودي، والتي امتدت على مدار 6 أشهر منذ يناير الماضي.

وقال أوباما، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في تعليق مقتضب، ردًا على أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالنادي: «دائمًا معًا».

أوباما عبر إنستجرام

وانتقل أوباما إلى صفوف الحزم السعودي، على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي، لمدة ستة أشهر، مع بند أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي حتى 2023، لكن الفريق لا يرغب في تفعيل بند الشراء اللاعب.

وأخطر الزمالك أوباما بالعودة لصفوف الفريق، وذلك لحاجة الفريق إلى خدماته، كما أن الحزم السعودي لا يرغب في تفعيل بند شراء اللاعب.

ومن المقرر أن يشارك أوباما في التدريبات الجماعية للزمالك خلال الفترة المقبلة، ووضع المدير الفني أوسوريو، برنامجا تدريبيا خاصا له.