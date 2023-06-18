الأمم المتحدة تجدد موقفها المبدئي بشأن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية

الأحد 18/يونيو/2023 - 10:02 ص

جددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، موقف المنظمة المبدئي بشأن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن تلك التصريحات جاءت في ختام زيارة المسؤولة الأممية للعاصمة الروسية موسكو، والتي عقدت خلالها مشاورات مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية، شملت طائفة واسعة من القضايا.

