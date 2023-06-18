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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تجدد موقفها المبدئي بشأن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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جددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، موقف المنظمة المبدئي بشأن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن تلك التصريحات جاءت في ختام زيارة المسؤولة الأممية للعاصمة الروسية موسكو، والتي عقدت خلالها مشاورات مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية، شملت طائفة واسعة من القضايا.
 

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