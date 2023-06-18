الطاقة الذرية تعلن انطلاق الدورة المتخصصة لتدريب وبناء الكوادر الأفريقية

انطلقت اليوم الدورة التدريبية الافريقية عن رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة والتي تنظمها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

جاء ذلك في إطار الدعم الإفريقي التي توليه هيئة الطاقة الذرية المصرية للتعاون الدولي مع الأشقاء الأفارقة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات نقل التكنولوجيا النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



وافتتح الدورة اليوم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والاستاذ الدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والسيدة أرونا كوردي المنسقة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا الدكتور أوتو كونسن الخبير الدولي من دولة جنوب أفريقيا والاستاذ الدكتور عماد البرعي رئيس مركز المعامل الحارة والاستاذ الدكتور تامر صقر استاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية و المنسق الوطني للدورة التدريبية.



وستعقد الدورة في الفترة من 18 حتى 22 يونيو 2023 وتشمل تدريب ثلاثة عشر من الكوادر من الدول الإفريقية في تخصص الصيدلة النووية، وتشمل الدول المشاركة كينيا ونيجيريا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا ومصر، ويتولى التدريب خبراء مصريين من الهيئة بالتعاون مع خبير دولي من دولة جنوب إفريقيا.



وقد صرح الدكتور تامر صقر المنسق الوطني للدورة بأن هذه الدورة التدريبية المتخصصة ستشمل التدريب النظري والتدريب العملي على أعمال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلية المشعة لضمان نقاوتها وكفاءتها الطبية من المنظور النووي والدوائي، وسيتم تقديم الجزء العملي بمعامل هيئة الطاقة الذرية بأنشاص. كما ستركز الدورة أيضًا على توفير فهم أعمق للجوانب الأساسية لإنتاج النظائر المشعة والعلامات الإرشادية على المنتجات والمنهجيات التحليلية المتعلقة بجودة المستحضرات الصيدلانية المشعة.



ويجدر الإشارة بأن إستخدام المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التي تعتمد على التكنسيوم -99 بشكل روتيني في المستحضرات الصيدلانية المشعة SPECT والتي تستخدم في التصوير التشخيصي لمعظم أعضاء الجسم والأورام. ويستخدم النظير المشع التكنسيوم – 99 (Technetium-99m) في حوالي 85٪ من إستخدامات الطب النووي التشخيصي.

وبالمثل يلعب نظير اليود المشع دورًا مهمًا في تشخيص وعلاج سرطانات الغدة الدرقية، حيث يعتبر اليود 131 أحد الأدوية المفضلة. وقد أدى ذلك إلى أن تكون مراكز استخدامات المستحضرات الصيدلانية المشعة جزءًا لا يتجزأ من المستشفيات متعددة التخصصات. ويعد الإنتاج الروتيني للمستحضرات الصيدلانية المشعة والإمداد في الوقت المناسب للمنتجات الآمنة للاستخدام السريري مهمة صعبة. لذا يعد التدريب المناسب على الإنتاج ومراقبة الجودة بما في ذلك جوانب ممارسات التصنيع الجيدة وإعداد الوثائق شرطًا ضروريًا وهاماً في مراحل الإنتاج. كما يؤدي التقدم التكنولوجي في أنظمة التصوير إلى زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية المشعة خاصة في مجال التصوير المقطعي الالكتروني.



وقد صرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن المشاركون في الدورة سيحصلون على فرصة للتفاعل مع خبراء الهيئة بأنشاص في هذا المجال لتعزيز قدراتهم في مجال الصيدلة الإشعاعية والحصول على التدريب العملي على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.



وقد صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة لديها خبرات متقدمة في مجال إنتاج النظائر المشعة من مفاعل مصر البحثي الثاني ومصنع إنتاج النظائر خاصة في إنتاج النظائر للاستخدامات الطبية وتحويلها لمستحضرات صيدلانية مشعة للتشخيص والعلاج. ويسعدها دائماً التعاون وتدريب الكوادر البشرية من الدول الأفريقية في مجالات الطب النووي وانتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة وكذلك جميع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المستشار الاعلامي للهيئة بأن الهيئة تواصل جهودها في مجالات التعاون الدولي خاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية بالدول الأفريقية لبناء أجيال مؤهلة في مجالات إنتاج النظائر المشعة لتشخيص وعلاج الأورام لخدمة السكان في الدول الأفريقية، خاصة أن كثير من الدول الأفريقية تعاني من زيادة أعداد مرضى الأورام وفي نفس الوقت نقص الخبرات والكوادر في هذا المجال.