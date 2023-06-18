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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 54 شخصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في ولاية "أتر برديش" الهندية

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لقي 54 شخصا مصرعهم ودخل 400 شخص إلى المستشفى في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بولاية "أتر برديش" الهندية على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها اللغة الإنجليزية أن الوفيات وقعت في منطقة "باليا" التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن جنوب شرق مدينة "لكناو" عاصمة ولاية أتر برديش.
وأفاد المشرف الطبي بمستشفى منطقة "باليا" إس كيه ياداف بأن 23 مريضا تُوفوا يوم 15 من يونيو، و20 شخصا في 16 من يونيو، فضلا عن وفاة 11 شخصا بالأمس.
تجدر الإشارة إلى أن موجة حر شديدة اجتاحت الولاية الواقعة شمالي الهند حيث بلغت درجات الحرارة في أغلب مناطق الولاية 40 درجة مئوية.

أتر برديش الهند