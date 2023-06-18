اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الاحد،حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

و نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،34 للعظمى 22 درجة،وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 20 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 38 للعظمى والصغرى 27،وعلى شمال 36 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30 درجة .