أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 219 ألفا و820 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الأحد 18/يونيو/2023 - 09:27 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 219 ألفا و820 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و984 دبابة و7 آلاف و729 من المركبات المدرعة و3 آلاف و847 من النظم المدفعية و610 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و364 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و304 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و557 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 52 من المعدات الخاصة و3 آلاف و371 طائرة مسيرة وإسقاط 1211 من صواريخ كروز".

من جهة أخرى، دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، طائرتي هليكوبتر هجوميتين روسيتين من طراز Ka-52 وأربع طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 / 131 وطائرة لانسيت بدون طيار خلال الساعات الماضية.

وذكرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية دمرت سبع طائرات استطلاع بدون طيار من طرز Orlan-10 وOrlan-30 وZala وSupercam.

ونفذت الطائرات عشرات الطلعات الجوية وشنت أكثر من 20 غارة جوية على مواقع روسية ومعدات ومناطق تمركز للقوات.

بدوره، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، اليوم الأحد، أنه لا تزال ست مناطق غارقة في منطقة خيرسون بعد تقجير سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن أولكسندر بروكودين قوله:" كان متوسط منسوب المياه 1.1 متر حتى أمس، وغمرت المياه مناطق على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، وهي خيرسون، وبيلوزيركا، ودنيبروفسكي، ونوفوهرادنيفا، وبلاوداتيفكا، وهناك ما يصل إلى 1274 منزلا ما يزال مغمورا بالمياه".

وأشار بروكودين إلى أن المتخصصين في المتفجرات قاموا بفحص ما يقرب من 310 هكتارات من الأراضي حيث يمكن أن تحمل المياه المتفجرات بعدما تم اكتشاف أربعة مواد متفجرة هناك وتم إبطال مفعولها.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير أحد مراكز صنع القرار للقوات الأوكرانية في قصف بأسلحة بعيدة المدى، مشيرة إلى مقتل أكثر من 730 عسكريا أوكرانيا على محاور القتال.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن القوات الروسية نجحت في إحباط 15 هجوما أوكرنيا جديدا على محاور في دونيتسك ومقاطعة زابوريجيا.

وأضافت وزارة الدفاع، في بيانها، "أن القوات الروسية نجحت في تصفية "مجموعتي تخريب أوكرانيتين" وتدمير أكثر من 100 موقع قيادة وتمركز لقوات كييف بالإضافة إلى إسقاط مروحية عسكرية و16 مسيرة أوكرانية".

من جهتها، أعلنت سلطات مقاطعة "بيرينسكا" صد هجوم أوكراني على مصفاة نفط وتدمير 3 مسيرات.

