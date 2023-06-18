أسعار العملات اليوم الأحد 18 يونيو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8414 جنيه للشراء، مقابل 30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.4044 جنيه للشراء، مقابل 33.5219 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 39.0360 جنيه للشراء، مقبل 39.1713 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.1999 جنيه للشراء، مقابل 34.3228 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 21.8532 جنيه للشراء، مقابل 21.9267 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دولار كندي نحو : 23.1320 جنيه للشراء، مقابل 23.2317 جنيه للبيع.

وسجل سعر دولار أسترالي نحو 20.9986 جنيه للشراء، مقابل 21.0890 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 4.3072 جنيه للشراء، مقابل 4.3216 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2228 جنيه للشراء، مقابل 8.2492 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.3724 جنيه للشراء، 100.7213 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3968 جنيه للشراء ، مقابل 8.4237 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو : 81.7815 جنيه للشراء ، مقابل 82.1269 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 80.0907 جنيه للشراء، مقابل 80.6213 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 8.4572 جنيه للشراء، مقابل 8.4934 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 43.4295 جنيه للشراء، مقابل 43.6774 جنيه للبيع.