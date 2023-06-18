استقر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على تشكيل الفراعنة لمواجهة نظيره منتخب جنوب السودان في مباراة ودية، تقام اليوم الأحد في لقاء قوي بين الفريقين.



وكان منتخب مصر استطاع الفوز على منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف على ملعب مراكش في المغرب، ليحقق الصعود لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.



واستطاع روي فيتوريا إظهار عناصر جديدة مميزة للمنتخب، وبالفعل يرغب في ظهور العديد منها أمام منتخب جنوب السودان في ودية اليوم.



تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جنوب السودان

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: هشام صلاح (أحمد بيكهام)، ياسر إبراهيم، علي جبر، أحمد فتوح

خط الوسط: مهند لاشين، محمود حمادة

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وكان روي فيتوريا اعتمد على اللاعبين الأساسيين في مباراة مصر وغينيا بقيادة محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول، وقام باستبعاد 6 لاعبين من مباراة جنوب السودان.



وهناك عدد من العناصر الجديدة التي يرغب فيتوريا في رؤيتها خلال مباراة جنوب السودان، مثل محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين، وأحمد ياسر ريان، وهشام صلاح، وأحمد عبد القادر.