الجنايات تنظر محاكمة قاتل زوجته بالمرج

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة قاتل زوجته بالمرج، بعد إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة 45 يوم لبيان سلامة قواة العقلية والنفسية.

بدأت الواقعة يوم 2022/10/11، عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بقيام المتهم بقتل المجني عليها"هناء.ا.ا" زوجته مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لاعتقاده -دون يقين- بخيانتها فواجهها فتمسكت بعفتها وطلبت منه الكف عن هذا، إلا أنه لم يستجب وتتبعها حتى عودتها، وهيأ لانفرادهما سويًا وتحاول عن ذات ظنونه فنهته عما بداخله كي لا تضيق الحياة بهذه الأوهام، إلا أنه قد ظن عليه بوسواسه متسعًا فدبر سكينا وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها.

وكشف نجل المجنى عليها 13 عاما، في التحقيقات، أنه سمع صوت بكاء شقيقته الصغرى أثناء تواجده خارج الشقة وبمحاوله فتح الباب بالمفتاح لم يفتح لوجود مفتاح بالداخل، فطرق حتى فوجئ بوالده يفتح له وملابسه ملطخة بالدماء وطلب منه عدم الدخول على والدته هو وشقيقته لإصاباتها بحالة إعياء شديد، وأنه سيتركهما لإحضار الطبيب، وثبت تقرير الطب الشرعي وجود إصابات بالمجني عليها طعنية وقطعية حيوية تحدث من أداة ذات نصل حاد كالسكين بالحرز المضبوط، وأفاد التقرير أن المجنى عليها مصابة بجرح قطعي وطعني بأعلى يمين الصدر ونتج عنه قطع بالرئة اليمنى ونزيف دموي بالصدر نتج عنها الوفاة.