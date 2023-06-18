مايكروسوفت: هجمات إلكترونية وراء انقطاعات بعض الخدمات أوائل يونيو الجاري

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الأحد، أن الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة خلال الأيام الماضية كانت نتيجة هجمات إلكترونية، موضحة أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.

وأضافت شركة مايكروسوفت ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ أنها رصدت أوائل يونيو الجاري زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة على توافر البيانات.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنها فتحت تحقيقا وبدأت في تتبع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من قبل جهة التهديد، التي تشير إليها باسم "ستورم-1359" بعد أن حددت موضع التهديد ولكنها لم تشر إلى الطرف المسؤول عن الهجوم.