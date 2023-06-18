النرويج ترسل 240 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا لاستعادة قطاع الطاقة

الأحد 18/يونيو/2023 - 08:54 ص

أفاد نائب وزير الطاقة الأوكراني ياروسلاف ديمشينكوف اليوم الأحد بأن النرويج قدمت أكثر من 240 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع الطاقة الأوكراني.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ديمشينكوف قوله - في اجتماع مع ممثلين عن السفارة النرويجية في أوكرانيا - "إن بلاده تقدم الشكر للنرويج على دعمها لقطاع الطاقة ولا سيما لتلقي 26 شحنة من المساعدات الإنسانية بوزن إجمالي يزيد على 240 طنا".

وقالت وزارة الطاقة "من بين المعدات التي قدمها الجانب النرويجي لأوكرانيا مولدات الطاقة ومحولات الطاقة والمحولات الحالية والمعدات الخاصة، بالإضافة إلى العناصر الأخرى اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم".

واستعرض نائب الوزير، الوضع الحالي في قطاع الطاقة والإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار نظام الطاقة بعد الهجوم الروسي على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.