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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا ترسل مساعدات إلى أوكرانيا للتغلب على آثار الفيضانات

سد كاخوفكا
سد كاخوفكا
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 تلقى عمال الإنقاذ التابعون لدائرة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا مساعدات إنسانية من حكومة المملكة المتحدة للتغلب على عواقب انفجار سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي قصفته روسيا.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن خدمة الطوارئ الحكومية القول "إنه تم تسليم 11 قاربا قابلا للنفخ مع ملحقاته، وقارب معدني واحد، وسبعة مرشحات للمياه".
ولا تزال 54 منطقة في خيرسون ودنيبروبتروفسك وميكولايف مغمورة بعد أن تم تفجير السد من قبل الروس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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