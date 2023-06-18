التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه غارقا بمياه النيل في الصف

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب، بعدما تم العثور عليه غارقا في مياه نهر النيل بمنطقة الصف بالجيزة، وقد تسلمت النيابة التحريات الأولية التي أجريت حول الواقعة والتي تبين من خلالها أن الوفاة طبيعية نتيجة الغرق وان الشاب لقي مصرعه لعدم إيجادته السباحة، وهذا ما أكده التقرير الطبي.

الواقعة بدأت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة عمليات النجده بالجيزة، يؤكد مصرع شاب غرق في نهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهري ،لمكان الحادث، وتمكنوا من انتشال جثة وتبين أنها لشاب يبلغ من العمر 20عاما، وبالفحص تبين عدم وجود آثار اعتداء علي الجسم.



بعمل التحريات تبين أن الشاب نزل لمياه النيل بغرض السياحة وكان لا يجيدها فجرفه التيار و توفي غرقآ ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.