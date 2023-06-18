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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

رحلة علاج طفل بعد اكتشاف إصابته بمرض سرطان الشبكية باستخدام الليزر.. تعرف على التفاصيل

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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لاحظت دانييل سكوت في إحدى صور طفلها وجود وميض في عينه و ليتبين فيما بعد أنه شكل نادر من السرطان.

وبعد الفحص اكتشف الأطباء إصابة ابنها بالورم الأرومي الشبكي وهو نوع نادر من السرطان يصيب في الغالب الأطفال دون سن الثالثة.

واليوم يبلغ عمر الطفل 5 أعوام وأعلن الأطباء شفاءه تماما من المرض  مع اللجوء إلى العلاج بالليزر والتبريد.

وقالت دانييل لم نكن نتوقع ذلكر لقد قمنا بإيصاله لإجراء فحص طبي لمدة 6 أشهر و إنه بخير الآن 

ووصفت دانييل لحظة وصول ابنها للمنزل بعد الشفاء كنت أبكي وعانقته في صمت تامو كانت لحظة جميلة بكيت طوال اليوم.

وأضافت لا أستطيع أن أصدق أن الأمر قد انتهى أشعر وكأن ثقل قد تم رفعه وأعتقد أن جاكوب يشعر بنفس الشيء وفخورة به بشكل لا يصدق إنه فتى صغير شجاع.

الورم الأرومي الشبكي هو سرطان في العين ينشأ في الشبكية وهي البطانة الحساسة الموجودة داخل العين.

ويصيب الورم الأرومي الشبكي في الغالب الأطفال الصغار ولكنه نادرا ما يحدث لدى البالغين.

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