الهند: علينا الاعتماد على الذات وتطوير الأسلحة على أحدث طراز لمواجهة التحديات

أكد وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، السبت، ضرورة اعتماد بلاده على ذاتها، والعمل من أجل تطوير أسلحتها على أحدث طراز حتى يمكنها مواجهة التحديات الجديدة.

وقال الوزير الهندي - في كلمة ألقاها أثناء حوار بشأن متطلبات الدفاع في مركز "سترايف" للبحوث بمدينة ذلكناو في ولاية أوتار براديش الهندية - إن الاعتماد على الذات ليس خياراً، بل أصبح أمراً ضرورياً؛ لأن الهند تواجه تهديدا مزدوجا على حدودها، إلى جانب ظهور أبعاد جديدة للحرب فى عالم اليوم الذى يتغير بسرعة.

وأضاف أن الجيش القوي الذي يعتمد على ذاته هو العمود الفقري لأي دولة ذات سيادة؛ لأنه يحمي حدودها ويصون حضارتها، ومضى قائلا: "إن الحكومة الهندية تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودى؛ تسعى لضمان عدم اعتماد القوات المسلحة الهندية على أسلحة ومعدات أجنبية، وانه يتم التركيز على ضرورة تطوير أسلحة أصلية على أحدث طراز لتجهيز القوات المسلحة وإعدادها لمواجهة التحديات الجديدة والناشئة".

ولفت الوزير إلى أن نظم معظم الأسلحة اليوم إلكترونية؛ يمكنها كشف معلومات حساسة عن الخصوم، وقال "إنه في ظل القيود المفروضة على استيراد المعدات؛ فإنه أصبح يتعين علينا تجاوز حدود الأفق وتحقيق الاعتماد على الذات فى تكنولوجيات متخصصة".

وشدد وزير الدفاع الهندى على أن "حيازة أحدث أسلحة ومعدات أصبحت لا تقل أهمية عن شجاعة جنودنا"، مشيرا إلى أنه إذا كانت الهند ترغب فى أن تصبح قوة عسكرية على المستوى العالمي؛ فإنه ليس هناك خيار أمامها سوى الاعتماد على الذات فى تصنيع معدات الدفاع.