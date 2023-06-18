جنود أوكرانيون يتحدثون عن تكتيكات فريدة نفذها الجيش الروسي ولم تتوقعها قوات كييف

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن جنود أوكرانيين بأن قوات كييف فوجئت بتكتيكات اتبعها الجيش الروسي لم تتوقعها في هجومها المضاد، الذي تعثّرت به وتكبدت خسائر فادحة.

وقالت الصحيفة: "استعدادا للهجوم المضاد، قامت القوات الروسية بتحسين الانضباط والتنسيق والدعم الجوي".

وذكرت الصحيفة أن أحد مقاتلي القوات الأوكرانية قال إنه في أيام تحرير أرتيوموفسك (باخموت) من المسلحين الأوكرانيين، "لم يشاهد مطلقا هذه الغزارة النارية من مواقع مختلفة"، واشتكى للصحيفة من "مستوى المهارة العالي ومعدات" الجيش الروسي.

كما أكدت الصحيفة تفوق الهياكل الدفاعية الروسية على الأوكرانية، ووفقا لمصادرها في الغرب، فإن هذه الهياكل ستخلق مشاكل كبيرة لأوكرانيا وحلفائها.