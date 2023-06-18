تفاصيل نتائج انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات الغرفة التجارية في محافظة جنوب سيناء برئاسة المستشار يسري عبد المهنين عبد العزيز نتيجة الانتخابات بعد الانتهاء من أعمال الفرز بحضور مندوبين عن المرشحين، وبلغ إجمالي الحضور 329 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 24 صوتا، والأصوات الصحيحة 305، من إجمالي ألفان و754 ناخبا من لهم حق التصويت، موزعين على أربع لجان؛ لانتخاب 7 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، 2023/2027.

وكانت اللجنة الرئيسية مقرها مدينة طور سيناء ومقرها الغرفة التجارية بمدينة طور سيناء، واللجنة الفرعية بمدينة شرم الشيخ ومقرها مجلس مدينة شرم الشيخ القديم بمنطقة الهضبة، واللجنة الفرعية بمدينة رأس سدر ومقرها مجلس مدينة رأس سدر، ويجرى الانتخاب فيها لتجار بمدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبور ديس، واللجنة الفرعية بمدينة دهب ومقرها مجلس مدينة دهب ويجرى الانتخابات فيها بمدن دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين.

وخاض الانتخابات 13 مرشحًا جاءت نتيجتهم كالتالي: حصل حنا رمسيس عازر وشهرته "أسامة فضة"، على 252 صوتا أعلى تصويت، يليه سليمان جمعة مبارك 249 صوتا، وحاتم السيد السيد أبو صير وشهرته "الدكتور حاتم" 234 صوتا، ومحمد ربيع محمد علي 231 صوتا، ومصطفى عبدالله محمد عبد الله وشهرته "مصطفى واصل" 227 صوتا، ومحمد عبده حامد 222 صوتا، ومحمد عبد الله حسن 211 صوتا، وخالد محمد على عبد الرازق وشهرته "خالد الرويعي" 94 صوتا، وعوض باشا عسران 89 صوتا، وهشام محمد سليمان خضير وشهرته "هشام خضير" 87 صوتا، وعادل عبد السميع النجار وشهرته "عادل النجار" 85 صوتا، وعيد محمد محمد وشهرته "عيد أبو خالد" 82 صوتا، وهيثم محمد فرج مصطفى وشهرته "هيثم مصطفى" 72 صوتا.

كانت لجنة الجدول بالمحافظة قد أعلنت أن عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء 13 مرشحا..شملت أسماؤهم: هشام محمد سليمان خضير وشهرته "هشام خضير"، وعادل عبد السميع النجار وشهرته "عادل النجار"، ومحمد عبده حامد، ومحمد عبد الله حسن، وحاتم السيد السيد أبو صير وشهرته "الدكتور حاتم"، وحنا رمسيس عازر وشهرته "أسامة فضة"، وعيد محمد محمد وشهرته "عيد أبو خالد"، ومصطفى عبدالله محمد عبد الله وشهرته "مصطفى واصل"، وخالد محمد على عبد الرازق وشهرته "خالد الرويعى"، وهيثم محمد فرج مصطفى وشهرته "هيثم مصطفى"، ومحمد ربيع محمد علي، وعوض باشا عسران، وسليمان جمعه مبارك.