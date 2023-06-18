لمدة 72 ساعة| هدنة جديدة في السودان.. وقف إطلاق النار يلاقي ترحيبًا من طرفي النزاع.. و«الصحة» تعلن حصيلة ضحايا الصراع حتى الآن

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار فى جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 - 21 يونيو) الساعة (6) صباحًا بتوقيت الخرطوم، وفيما يلى نص بيان المسهلين المشترك، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية:

«تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار فى جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 - 21 يونيو) الساعة (6) صباحًا بتوقيت الخرطوم.

واتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعى أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية فى جميع أنحاء السودان.

فى ضوء مؤتمر المانحين الإنسانى يوم (19 يونيو)، دعا المسهلان الطرفين إلى النظر فى المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف. فى حال عدم التزام الطرفان بوقف إطلاق النار لمدة (72) ساعة، سيضطر المسهلان إلى النظر فى تأجيل محادثات جدة».



قوات الدعم السريع ترحب باتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، "ترحيبها بتوقيع اتفاق مع الجيش السوداني، بشأن وقف إطلاق نار قصير الأجل في السودان.



وقالت قوات الدعم السريع، في بيان لها: "ترحب قوات الدعم السريع، بإعلان وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 18 يونيو حتى السادسة صباحًا من يوم الأربعاء 21 يونيو 2023م.

ونؤكد التزامنا التام خلال هذه الفترة بالوقف الكامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية لاسيما تسهيل إيصال المساعدات الانسانية للمدنيين، وزيارة المرافق العامة كالمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء من أجل إصلاحها وإعادة تشغيلها وفتح الممرات الآمنة للمواطنين.

نؤكد التزامنا التام بإعلان جدة واحترام قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

ونشيد بجهود الوساطة السعودية الامريكية التي بذلتها خلال المرحلة الماضية لحل الأزمة في بلادنا، ونتطلع أن تفي المليشيا الانقلابية وفلول النظام البائد، بالهدنة الانسانية وعدم عرقلة جهود المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن شعبنا".



الجيش السوداني يعلن موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد موافقته على مقترح هدنة وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع فى جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 - 21 يونيو) الساعة (6) صباحًا بتوقيت الخرطوم.

وقال في بيان له: "تعلن القوات المسلحة موافقتها على مقترح الميسرين لمحادثات جدة ( المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) بهدنة لتيسير النواحي الإنسانية لمدة ٧٢ ساعة، تبدأ اعتبارا من تمام الساعة السادسة صباح يوم ١٨ يونيو، وتنتهي في الساعة السادسة من صباح يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٣م.

كما ننوه إلى أنه وبالرغم من التزامنا بالهدنة، إلا أننا سنتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها المتمردون خلال مدة سريانها".



حصيلة الصراع السوداني

وقال وزير الصحة السوداني، يوم السبت، إن حصيلة الصراع بلغت حتى الآن أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب.

وأضاف الوزير أن نصف مستشفيات الخرطوم فقط، البالغ عددها 130، يعمل، وأن جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور خارج الخدمة.



واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).