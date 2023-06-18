اليوم.. «الشيوخ» يستأنف جلساته ويبحث دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر

الأحد 18/يونيو/2023 - 06:01 ص

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد، ومن المقرر أن يتم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب بعض اللجان الأخرى، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

مجلس الشيوخ يستأنف جلساته



ووفقا لتقرير اللجنة المقدم إلى مجلس الشيوخ، فإن الدرسة الجديد المقدمة حددت معوقات مشتركة بين الأنواع المختلفة للعمل التعاوني في مصر، ومنها: تقادم التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية، وعدم صدور قانون موحد للعمل التعاوني، وعدم إشراك الاتحادات المركزية في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة.

دراسة عن تفعيل دور التعاونيات في مصر

وتضمنت الدراسة عدة توصيات لتفعيل دور التوصيات، منها: زيادة التمويل الداخلي للتعاونيات عن طريق زيادة مساهمة الأعضاء في رأس مال مصادر التمويل، وأيضًا الدعم المادي المباشر من الحكومة للتعاونيات، وإسناد المشاريع.